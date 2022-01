Covid-19, stabile la curva dei contagi in Sicilia: sono 7.100

Covid-19, stabile la curva dei contagi in Sicilia: sono 7.100

Nella nostra Isola sono oltre 230 mila gli attuali positivi all'infezione. Le vittime salgono a 8.424

PALERMO, 28 gennaio – Non presenta particolari variazioni la curva epidemiologica da Covid-19 in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore i casi di positività emersi sono stati 7.100 e il tasso di positività è leggermente aumentato (15,5% contro il 15,2% della giornata precedente), mentre i tamponi processati si attestano a 45.661 unità.

Tantissimi i guariti segnalati in giornata odierna (+5.474), che si accompagnano però a un numero di vittime pari a 47 (in totale, 8.424 dall'inizio della pandemia). I siciliani attualmente positivi al coronavirus sono invece 231.716, e di questi 1.601 sono ricoverati con sintomi e 145 si trovano in terapia intensiva. La ripartizione provinciale dei nuovi contagi è la seguente: 1.602 sono stati rilevati a Catania, 1.587 nel Palermitano, 998 a Siracusa, 933 nel Messinese, 835 a Ragusa, 588 nel Nisseno, 504 a Trapani, 453 nell'Agrigentino e 158 a Enna.

La situazione pandemica a livello nazionale presenta oggi 143.898 positivi in più (a fronte di 1.051.288 analisi effettuate), 378 decessi e un tasso di positività pari al 13,7%. Attualmente ben 2.668.828 italiani sono affetti dal Covid-19, mentre il numero totale di casi dall'inizio della pandemia ha toccato quota 10.683.948. Complessivamente le vittime sono 145.537, mentre sono 7.869.583 le persone che hanno sconfitto il virus da SARS-CoV-2.