Coronavirus, 7.369 nuovi casi in Sicilia. Quattro i positivi alla variante Omicron 2

La nuova variante ha interessato tre persone a Palermo e una a Messina. Di Gaudio all'ANSA: "Nessuna preoccupazione per i vaccinati"

PALERMO, 29 gennaio – Omicron 2, la nuova variante del Covid-19, è arrivata nella nostra Isola: quattro persone sono risultate positive alla nuova forma del virus da SARS-CoV-2, di cui tre a Palermo e una a Messina.

Ma la responsabile del laboratorio di chimica del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Francesca Di Gaudio, ha dichiarato all'ANSA che non c'è da preoccuparsi. La variante Omicron 2 provocherebbe infatti sintomi piuttosto lievi, in particolar modo per chi ha fatto il vaccino. "Rimane comunque una priorità il monitoraggio sia delle varianti che dell'immunizzazione della popolazione" ha concluso la docente.

Intanto sono 7.369 i nuovi contagi da coronavirus intercettati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 46.187 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 15,9% e delle 47 vittime dichiarate, 26 fanno capo ai giorni precedenti. Dei 237.407 attuali positivi al coronavirus, 1.476 sono ricoverati in degenza ordinaria e 144 in rianimazione; i dimessi guariti, invece, sono 1.939.

Questa la ripartizione provinciale dei nuovi contagi: 1.602 a Palermo, 1.513 a Catania, 1.047 a Messina, 820 a Siracusa, 791 a Ragusa, 644 a Trapani, 577 a Caltanissetta, 530 ad Agrigento e 153 a Enna. Il quadro pandemico in tutta Italia presenta 137.147 nuovi casi (emersi da 999.490 analisi condotte), 377 vittime e un tasso di positività del 13,7%.