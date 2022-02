Covid-19, ancora in calo i nuovi positivi in Sicilia: sono 3.463

Si riscontra una diminuzione anche per l'indice di positività, mentre aumentano i ricoveri in degenza ordinaria

PALERMO, 7 febbraio – Risultano ancora in calo i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione: su 28.099 tamponi processati, quelli risultati positivi sono infatti 3.463.

Il tasso di positività cala dal 13,8% al 12,3% (ieri i nuovi positivi erano stati 5.929, a fronte di 38.213 test rapidi e 4.819 tamponi molecolari effettuati).Le vittime sono 25 (secondo il consueto ricalcolo, riferito a un periodo di tempo non specificato) mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 743 unità.

Dei siciliani attualmente affetti dalla malattia, 1.412 sono ricoverati con sintomi (+16) e 127 in terapia intensiva (dato rimasto invariato rispetto alla giornata precedente). In tutta Italia i contagi da coronavirus accertati nelle ultime ventiquattro sono 41.247, e sono stati segnalati insieme a 326 decessi e a un'incidenza del 10,47% (in virtù delle 393.663 analisi processate).