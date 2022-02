Covid-19, in Sicilia 5.795 nuovi positivi e incidenza al 17,3%

Covid-19, in Sicilia 5.795 nuovi positivi e incidenza al 17,3%

Le 29 vittime segnalate fanno capo ad altri giorni. Ancora in calo i ricoveri, ma solo in terapia intensiva

PALERMO, 22 febbraio – Sono 5.795 i casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 33.470 analisi effettuate. Il tasso di positività si attesta al 17,3% e le 29 vittime riportate nel bollettino ufficiale sono da attribuire a giornate differenti da quella odierna; le guarigioni sono ben 4.626.

I ricoverati sono rispettivamente 7 in più in degenza ordinaria e 9 in meno nei reparti di rianimazione. Nelle province siciliane i nuovi contagi sono così distribuiti: 1.072 a Catania, 1.021 a Messina, 927 a Siracusa, 879 a Palermo, 599 ad Agrigento, 517 a Ragusa, 374 a Trapani, 372 a Caltanissetta e 165 a Enna. L’intera nazione conta oggi 60.029 nuovi positivi al virus da SARS-CoV-2 (emersi da 603.639 tamponi processati), 322 vittime e un tasso di positività pari al 9,9%.