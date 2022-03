Coronavirus, tornano a salire i contagi in Sicilia: sono 4.762

Coronavirus, tornano a salire i contagi in Sicilia: sono 4.762

La Regione ha comunicato il riscontro di 33 nuove vittime e un'incidenza pari al 13,9%

PALERMO, 1 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 4.762 i casi di contagio da Covid-19 riscontrati in Sicilia (su 34.268 tamponi processati); il tasso di positività è del 13,9% e le vittime 33.

Perviene anche il dato sui guariti (+3.807), mentre i ricoveri sono rispettivamente 10 in meno in degenza ordinaria e 5 in più nei reparti di terapia intensiva. Ieri i nuovi positivi al Covid erano stati 1.606 ed erano emersi da 12.699 tamponi.

A livello provinciale sono stati accertati 1.232 casi a Palermo, 849 a Catania, 686 a Siracusa, 683 ad Agrigento, 613 a Messina, 460 a Ragusa, 331 a Trapani, 247 a Caltanissetta e 172 a Enna. In tutta la penisola le nuove infezioni rilevate sono 46.631 (a fronte di 530.858 analisi effettuate), 233 vittime e un tasso di positività che si attesta all'8,8%.