Coronavirus, la situazione epidemiologica in Sicilia: 4.411 positivi e 18 vittime

Altissimo il numero dei guariti (+15.379). Il tasso di positività torna al 13%

PALERMO, 3 marzo - In giornata odierna sono stati 4.411 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, su 33.854 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 13% (pressoché uguale a quello dell'1 marzo).

Le vittime segnalate nelle ultime ventiquattro ore sono 18, mentre il numero dei guariti si attesta a 15.379 unità. I ricoveri risultano in calo solo in degenza ordinaria (-39), poiché in terapia intensiva si trovano 2 persone in più rispetto alla giornata precedente.

Nelle province siciliane i nuovi positivi sono così distribuiti: a Palermo 1.250, a Messina 996, a Catania 894, a Trapani 640, 537 ad Agrigento, 464 a Siracusa, 403 a Ragusa, 256 a Caltanissetta e 83 a Enna. In tutta Italia sono stati rilevati 41.500 nuovi contagi da Covid-19 (a fronte di 431.312 analisi processate), 185 decessi e un'incidenza pari al 9,6%.