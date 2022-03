Covid-19, 3.607 nuovi positivi e 22 vittime in Sicilia

Il tasso di positività si attesta al 13%, mentre i guariti sono 4.414

PALERMO, 5 marzo - La curva epidemiologica da coronavirus ha fatto registrare 3.607 nuovi contagi, rilevati a fronte dei 27.792 tamponi effettuati; ieri i nuovi casi erano stati 2.434 (emersi da 16.893 analisi processate), mentre il tasso di positività era del 14%.

Le vittime riscontrate sono 22 e il bollettino giornaliero segnala anche 4.414 guarigioni. I ricoverati sono diminuiti rispettivamente di 58 unità in degenza ordinaria e di 2 unità nelle terapie intensive, e a livello provinciale le nuove infezioni sono così distribuite: 970 a Messina, 835 nel Palermitano, 703 a Catania, 669 nel Trapanese, 517 ad Agrigento, 442 nel Ragusano, 345 a Siracusa, 274 nel Nisseno e 217 a Enna. Nelle ultime ventiquattro ore in tutta Italia sono stati accertati 39.963 positivi al Covid-19 in più (da 381.484 tamponi), 173 decessi e un'incidenza pari al 10,5%.