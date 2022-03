Coronavirus, i dati di oggi in Sicilia: 4.017 contagi e oltre 4.500 guariti

I siciliani attualmente affetti dal Covid-19 sono 221.771. Sono state comunicate anche 15 vittime

PALERMO, 6 marzo - Prosegue il monitoraggio della situazione epidemiologica da coronavirus nella nostra regione, che nelle ultime ventiquattro ore ha contato 4.017 nuovi positivi e un numero di tamponi processati pari a 27.546 unità.

Il tasso di positività risulta in aumento rispetto a ieri (quando era del 13%) e si attesta al 14,5%. Oggi la Sicilia è prima in tutta la penisola per numero di nuovi contagi, e il bollettino ufficiale segnala inoltre 15 vittime e 4.509 guariti. Gli attuali positivi al virus da SARS-CoV-2 sono 221.771, e di questi 949 sono ricoverati con sintomi mentre 63 si trovano in rianimazione.

La ripartizione provinciale dei nuovi casi di positività è la seguente: 1.359 sono emersi a Palermo, 749 nel Messinese, 688 a Catania, 596 ad Agrigento, 412 nel Trapanese, 386 a Ragusa, 358 nel Siracusano, 219 nel Nisseno e 85 a Enna. Il bollettino nazionale ha comunicato 35.057 nuovi casi di contagio da coronavirus, 105 vittime e un tasso di positività dell'11,8% (in virtù delle 296.246 analisi effettuate).