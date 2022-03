Monreale, consegnati oggi i lavori per il rifacimento dei tetti del duomo

Arcidiacono: “Gratitudine nei confronti di chi ha portato avanti questo impegno”. Intravaia: "Dalla Regione 690 mila euro per salvaguardare il nostro meraviglioso duomo"

MONREALE, 7 marzo – Sono stati consegnati stamattina da parte della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Palermo i lavori per il rifacimento e la manutenzione straordinaria delle coperture della cattedrale di Monreale.

Gli interventi si sono resi necessari a seguito dell’usura e dei danneggiamenti provocati dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno compromesso la copertura della solea, la passerella lunga e stretta, che parte dalla zona presbiteriale e si protende verso la navata centrale e della parte sovrastante, nonché la copertura del transetto laterale settentrionale, per il quale è già stato effettuato un intervento in somma urgenza.

I lavori avranno la durata di dieci mesi e comporteranno il completo rifacimento del sistema di copertura della navata centrale, di quella laterale settentrionale e della solea che verrà realizzata con manto di tegole, utilizzando tecniche di lavorazione già collaudate e acquisite nel corso dei precedenti interventi; questo, al fine di garantire la tutela e conservazione del bene, nel rispetto delle tecniche utilizzate in fase di realizzazione dell’impianto.

Il progetto, finanziato con 691.128,24 euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Sicilia”, è stato redatto dall’ingegnere Filippo Patellaro e dall’architetto Roberto Pupella della stessa Soprintendenza e sarà realizzato dall’Impresa Spallina Lucio s.r.l. di Gangi.

“Esprimo grandissima soddisfazione per l’avvio di questi lavori che preserveranno il nostro duomo – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – e soprattutto profonda gratitudine nei confronti di chi ha portato avanti questa incombenza. Il dumo di Monreale per noi rappresenta un dono ed ogni atto finalizzato a preservarlo è sempre benedetto”.

"La tutela del patrimonio artistico e culturale – aggiunge dal canto suo il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, presente alla consegna dei lavori – si conferma una priorità per il Governo regionale. Con un finanziamento da 690 mila euro saranno rifatti i tetti del duomo di Monreale e riposizionate le tegole".

"Con tecniche innovative – dice ancora – i preziosi mosaici saranno salvaguardati da umidità e vapore acqueo. La Regione riserva ai beni Unesco, fra cui il duomo di Monreale è uno dei più preziosi, l'attenzione che meritano, con interventi mirati alla loro conservazione e valorizzazione".