Ucraina, giunto a destinazione il Tir diretto da Monreale a Przemyśl

Era partito da fondo Pasqualino venerdì notte

PRZEMYŚL (POL), 16 marzo – E giunto a destinazione il Tir diretto a Przemyśl partito venerdì notte da Monreale da Fondo Pasqualino. A darne notizia l’Assessore alla Protezione Civile Paola Naimi che assicura l’avvenuta consegna del carico di materiali contenenti la raccolta di generi alimentari e tutto quello che era stato richiesto per gli aiuti alla popolazione ucraina.

“Ciò è stato possibile – k afferma una nota del Comune – grazie alla grande partecipazione della cittadinanza monrealese”. “L'amministrazione comunale tutta – dichiara il sindaco Arcidiacono – si è organizzata, per garantire l’arrivo di questo carico a destinazione . Questo gesto vuole essere un modo per intercettare e incanalare la generosità del comune di Monreale verso progetti di sostegno a chi in questo momento ha davvero bisogno”.