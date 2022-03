Misure anti-ingorghi stradali: attivi nuovi stalli di sosta da mezz'ora in via Venero e via Aldo Moro

Misure anti-ingorghi stradali: attivi nuovi stalli di sosta da mezz'ora in via Venero e via Aldo Moro

Sono venti in tutto quelli nuovi. Il comandante della Polizia Municipale Marulli: ''Da lunedì controlli anche in via della Repubblica e piazza Vittorio Emanuele''

MONREALE, 18 marzo - Sono attivi da questa mattina 20 nuovi stalli a 30 minuti negli assi viari che vanno dalla via Venero alla via Aldo Moro. Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi.

Realizzati dall'ex Pip Danilo Violante, la sosta di mezz'ora sarà gratuita e servirà a garantire un tourn over delle auto al fine di favorire chi,venendo dall'esterno dovrà fare la spesa velocemente nelle due zone commerciali, ed evitare le doppie file che spesso creano ingorghi. Gli automobilisti al fine di non incorrere in sanzioni dovranno apporre sul cruscotto l'ora di arrivo. Il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli ha comunicato che da lunedì partiranno i controlli da parte dei vigili urbani non solo nelle nuove zone ma anche degli stalli di Via della Repubblica e piazza Vittorio Emanuele.