Coronavirus, la situazione epidemiologica in Sicilia: 4.777 casi su oltre 30 mila tamponi

La Regione ha precisato che 1.156 di questi contagi fanno capo a date che precedono il 19 marzo

PALERMO, 20 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore la Regione ha comunicato 4.777 nuovi positivi al Covid-19, di cui 1.156 riconducibili a giornate precedenti al 19 marzo; il tasso di positività comunicato è pari al 15,6%, mentre i tamponi processati sono stati 30.537.

Dei 236.862 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 878 sono ricoverati con sintomi e 60 in terapia intensiva. Le 12 vittime segnalate oggi portano il numero complessivo a 9.860, mentre a livello provinciale i contagi sono stati 1.663 a Palermo, 1.303 a Messina, 709 a Catania, 637 ad Agrigento, 445 a Ragusa, 422 a Siracusa, 324 a Caltanissetta, 323 a Trapani e 107 a Enna.

In tutta la penisola sono stati rilevati 60.415 casi di positività al coronavirus (a fronte di 370.466 analisi effettuate), 93 decessi e un'incidenza pari al 16,3%. Gli attuali positivi in Italia sono 1.172.824, di cui 8.430 ricoverati in degenza ordinaria e 467 in rianimazione.