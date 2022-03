Covid-19, nelle ultime ventiquattro ore 2.798 nuovi casi in Sicilia

L'incidenza è scesa al 14,3%. Risultano in aumento i ricoveri nei reparti ordinari

PALERMO, 21 marzo - Il bollettino giornaliero sulla situazione epidemiologica da coronavirus in Sicilia ha fatto emergere 2.798 nuovi positivi in più rispetto alla giornata precedente; questi sono stati rilevati a fronte di 19.625 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari. L'incidenza è pari al 14,3%.

Ieri la curva pandemica nella nostra regione presentava 4.777 casi e un tasso di positività del 15,6%. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati 8 nuovi decessi, mentre si attesta a 2.049 unità il numero dei guariti.

Negli ospedali i ricoverati sono 44 in più in degenza ordinaria e 1 in meno nelle terapie intensive. La distribuzione provinciale delle nuove infezioni è la seguente: 950 a Palermo, 778 nel Messinese, 487 a Trapani, 396 nell'Agrigentino, 278 a Ragusa, 248 nel Catanese, 200 a Siracusa, 171 nel Nisseno e 166 a Enna.

A livello nazionale sono stati riscontrati 32.573 nuovi contagi da Covid-19 (su 218.216 test condotti), 119 vittime e un tasso di positività pari al 15%. I guariti in tutto il territorio nazionale sono 30.870, mentre i ricoverati sono rispettivamente 8.728 con sintomi e 463 in rianimazione.