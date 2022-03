Covid in Sicilia, oggi 6.748 nuovi casi: l'Isola al sesto posto per contagi

La positività sale al 17%

PALERMO, 24 marzo – Altri 6.748 casi di positività al Covid in Sicilia a fronte di 46.599 tamponi processati in Sicilia. Sono stati rilevati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute che ha registrato per l'isola anche altre 18 vittime causate dalla pandemia.

Il tasso di positività sale al 17%, ieri era al 13,9%. L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 234.895 con un decremento di 4.514 casi. I guariti sono 12.136 mentre le vittime sono 18 portano il totale dei decessi a 9.936. Sul fronte ospedaliero sono 983 ricoverati con 6 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 63, uno in più rispetto a ieri.