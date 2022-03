Coronavirus, i dati di oggi: sono 5.495 i positivi in Sicilia

I siciliani attualmente affetti dall'infezione sono 233.394. A Palermo sono 1.776 i nuovi casi

PALERMO, 25 marzo – Continua il monitoraggio della situazione epidemiologica da coronavirus: in Sicilia i tamponi risultati positivi nella giornata odierna sono stati 5.495 (a fronte dei 36.329 processati in totale); il tasso di positività si attesta al 15,1%, mentre le vittime comunicate sono 18.

I ricoveri, rispetto alla giornata precedente, sono 14 in meno nelle degenze ordinarie e 3 in più nelle terapie intensive. Delle 233.394 persone attualmente positive alla malattia, 903 sono ricoverate con sintomi mentre 66 si trovano in rianimazione; il numero complessivo dei siciliani contagiati dal Covid-19 è salito a 939.594 unità.

A livello provinciale i nuovi casi di positività sono così distribuiti: 1.776 sono stati riscontrati a Palermo, 1.001 nel Messinese, 766 a Catania, 737 nell'Agrigentino, 651 a Trapani, 495 nel Ragusano, 479 a Siracusa, 300 nel Nisseno e 105 a Enna. In tutta la penisola sono stati accertati 75.616 nuovi contagi da coronavirus, 146 decessi e un'incidenza pari al 15%.