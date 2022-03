Sarà illuminata la via Regione Siciliana fino a San Martino delle Scale

Il progetto realizzato dai tecnici comunali potrà andare in gara

MONREALE, 27 marzo – Definito un altro importante progetto della giunta Arcidiacono redatto dagli uffici tecnici comunali per l’illuminazione della via Regione Siciliana fino a San Martino delle Scale.

La giunta, su proposta degli assessori ai Servizi a Rete Geppino Pupella e al Bilancio Luigi D’Eliseo ha approvato un provvedimento di variazione di bilancio che prevede di impegnare circa 330 mila euro sul capitolo investimenti per impianti di pubblica illuminazione. “Questo provvedimento è necessario – come afferma l'assessore Geppino Pupella – per poter finanziare il progetto di illuminazione della via Regione Siciliana fino a piazza Reale nella frazione di San Martino delle Scale.

“Un’altro punto importante arriva a compimento grazie al progetto realizzato dai nostri tecnici - aggiunge il sindaco Arcidiacono – che con grande impegno e professionalità hanno realizzato in tempi brevi e ci consentirà di mettere in sicurezza una delle più importanti arterie del nostro territorio”.

Dopo gli adempimenti amministrativi il progetto potrà andare in gara. “Con questo intervento l'amministrazione comunale – dice ancora l’assessore Pupella - conferma ancora una volta l'impegno per realizzare quanto promesso nel programma elettorale”.

"Finalmente anche via Regione Siciliana avrà la sua illuminazione - conclude il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia –un'arteria tanto importante quanto pericolosa proprio a causa del buio. Un altro obiettivo che questa amministrazione si era dato e ora sta per essere raggiunto. La nostra azione amministrativa non perde mai di vista anche i bisogni dei cittadini delle periferie".