Coronavirus, sono 4.952 le nuove infezioni in Sicilia

Il tasso di positività risulta in aumento nonostante il numero sensibilmente minore di tamponi rispetto a ieri

PALERMO, 2 aprile – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 4.952 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Sicilia; un numero che non pare molto più alto di quello registrato ieri (quando i nuovi positivi erano stati 4.749), eppure il tasso di positività risulta in significativo aumento in virtù del minor numero di tamponi processati (oggi al 16,6%, su 29.862 analisi effettuate, ieri al 10,9% a fronte di 43.490 test).

Le vittime sono 16, mentre il numero dei guariti si attesta a 6.724 unità; i ricoveri risultano in aumento di 4 unità in rianimazione e di 2 nelle degenze ordinarie. Nelle province siciliane i nuovi contagi sono così distribuiti (ma è stato precisato che di questi, 622 fanno capo ad altri giorni): 1.502 a Palermo, 813 nel Catanese, 784 a Messina, 559 nell'Agrigentino, 526 a Trapani, 467 nel Siracusano, 407 a Ragusa, 308 nel Nisseno e 208 a Enna.

A livello nazionale sono 70.803 le persone risultate positive al Covid, come emerso dai 477.041 tamponi effettuati. Il numero dei decessi è pari a 129 unità, mentre l'incidenza si attesta al 14,8%.