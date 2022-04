Coronavirus, in Sicilia 1.993 nuovi positivi e incidenza al 12%

Le vittime sono state 5, mentre il numero dei guariti si attesta a 2.801 unità

PALERMO, 4 aprile – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1.993 i nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 16.604 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12%, mentre i ricoveri risultano in aumento in degenza ordinaria (+36) e in calo in terapia intensiva (-4).

Le vittime sono 5, mentre 2.801 sono i dimessi guariti. Nelle province siciliane i nuovi contagi sono così distribuiti: 760 a Palermo, 487 nel Messinese, 322 a Trapani, 292 nel Catanese, 253 ad Agrigento, 170 nell'Ennese, 159 a Ragusa, 137 nel Siracusano e 112 a Caltanissetta. Dei casi segnalati oggi, però, è stato precisato che 699 fanno capo ad altri giorni.

In tutta Italia sono stati rilevati 30.630 nuovi casi di coronavirus (su 211.214 analisi processate), 125 vittime e un'incidenza del 14,5%.