Covid-19, sono 4.005 i nuovi contagi in Sicilia

E' ancora una volta Palermo la provincia più colpita, con 1.086 nuovi positivi

PALERMO, 9 aprile – Sono 4.005 i nuovi contagi da coronavirus registrati nella nostra regione, su 26.172 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi.

Il tasso di positività si attesta al 15,3%, mentre si contano 8 vittime e 11.754 guariti. I ricoveri risultano in calo di 3 unità sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. A livello provinciale sono emersi 1.086 positivi a Palermo, 789 nel Catanese, 608 a Messina, 469 nel Trapanese, 398 ad Agrigento, 390 nel Siracusano, 307 a Ragusa, 232 nel Nisseno e 165.

In tutta Italia sono stati invece accertati 63.992 casi di positività al Covid-19, 112 vittime e un'incidenza pari al 14,6% (in virtù dei 438.449 tamponi effettuati nell'intero territorio nazionale).