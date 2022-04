Covid-19, la situazione epidemiologica in Sicilia: 3.764 nuovi casi e 27 vittime

Covid-19, la situazione epidemiologica in Sicilia: 3.764 nuovi casi e 27 vittime

In tutta la penisola si contano invece oltre 62 mila nuove infezioni

PALERMO, 13 aprile – Risulta nuovamente in calo la curva epidemica da Covid-19 in Sicilia: oggi le persone risultate positive alla malattia sono state 3.764, a fronte dei 26.773 tamponi processati.

Il tasso di positività è sceso dal 16% di ieri al 14,1%, mentre vittime e guariti sono rispettivamente 27 e 10.177. Calano anche i ricoveri in ospedale, dove si trovano attualmente 944 persone in degenza ordinaria (-23) e 59 in rianimazione (-1).

Nelle province sono stati riscontrati rispettivamente 935 casi a Palermo, 792 casi nel Messinese, 784 a Catania, 434 nel Siracusano, 411 a Trapani, 390 nell'Agrigentino, 237 a Ragusa, 199 nel Nisseno e 140 ad Enna.

A livello nazionale sono 62.037 le nuove infezioni da coronavirus accertate, e le stesse sono emerse da ben 419.995 analisi effettuate. Il numero delle vittime si attesta a 155 unità, mentre l'incidenza, pari al 14,8%, non presenta variazioni rispetto alla giornata precedente.