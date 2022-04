Coronavirus, in Sicilia 3.747 nuovi positivi e oltre 6 mila guariti

Intanto sono state segnalate altre 19 vittime. Resta Palermo la provincia più colpita

PALERMO, 14 aprile – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 3.747 i nuovi positivi al Covid-19 (ieri il numero si attestava a 3.764 unità); le analisi processate sono state invece 27.431 e hanno condotto il tasso di positività al 13% (contro il 14% della giornata precedente).

Nel bollettino odierno sono riportate, inoltre, 6.436 guarigioni e 19 vittime. Delle 140.387 persone attualmente positive al coronavirus, 987 sono ricoverate con sintomi e 53 in rianimazione. A livello provinciale sono emersi 1.427 contagi a Palermo, 878 nel Catanese, 518 a Messina, 387 nel Trapanese, 343 a Siracusa, 328 nell'Agrigentino, 252 a Ragusa, 193 nel Nisseno e 91 a Enna.

Il bilancio nazionale presenta invece 64.951 casi di Covid-19 in più, 149 decessi e un'incidenza del 14,8%. Il numero dei tamponi effettuati si attesta a 438.375 unità, mentre negli ospedali si trovano rispettivamente 10.075 persone in degenza ordinaria e 420 in terapia intensiva.