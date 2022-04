Taglio del nastro, aperta da oggi la mostra itinerante di ''Oreto d'Arte''

Firmato contestualmente un manifesto d'intenti da parte dei tre comuni interessati

MONREALE, 20 aprile – In tutto sono cento le opere in esposizione che a partire da oggi fino a domenica 24 aprile saranno gratuitamente fruibili al pubblico, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19. E' stata inaugurata oggi l'estemporanea di ''Oreto d'Arte'' presso il complesso monumentale Guglielmo II.

''Suoni, voci, immagini, sensazioni e respiri dell'Oreto e dei suoi affluenti'' è il titolo scelto per questa prima edizione del 2022, organizzata dal coordinamento del Forum del contratto di fiume e di costa dell'Oreto. Le opere in esposizione sono state realizzate nei mesi scorsi, tra maggio e giugno dello scorso anno, nel corso delle tre diverse estemporanee che si sono tenute alla foce del fiume Oreto a Palermo, poi al fiume Sant'Elia a Pioppo, infine a Fiumelato Meccini ad Altofonte. Pittura, grafica, fotografia e persino poesia consentiranno ai visitatori di godere della bellezza paesaggistica della valle del fiume, nonché dell'importanza del proprio patrimonio storico-antropologico.

Oggi pomeriggio, subito dopo i saluti istituzionali di rito, alla presenza di Rosario Favitta e Francesco Liotti – rispettivamente referente per il comune di Monreale e coordinatore del Forum – è stato sottoscritto, da parte dei rappresentanti dei tre comuni interessati dal percorso del fiume (i sindaci Arcidiacono e De Luca per Monreale e Altofonte, l'assessore all'ambiente Giusto Catania per il comune di Palermo), un manifesto di intenti che – come espresso anche dal primo cittadino monrealese – ''rappresenta un punto importante che potrà rilanciare seriamente il fiume e i suoi affluenti''. Presente all'evento, per il capoluogo, anche il consigliere comunale presidente della II commissione Paolo Caracausi.