Santissimo Crocifisso, ritocchi al piano traffico nei tre giorni di festa

Torna il Luna Park al parcheggio Torres e a piazzale Candido: saranno allestite due nuove grandi aree parcheggio

MONREALE, 23 aprile – In previsione, chiaramente, c'è un grande afflusso di gente, locale e non solo, che dovrà certamente essere affrontato nel modo più ordinato possibile, anche dal punto di vista della viabilità cittadina. Alcune delle modifiche al piano traffico sono state annunciate ieri dall'assessore Paola Naimi nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma di eventi riguardanti la festa del SS. Crocifisso.

Innanzitutto – rimanendo in tema di ritorni, dopo due anni di stop – si è voluto annunciare la presenza del Luna Park, frequentatissimo in special modo dalla popolazione giovanile del territorio e che quest'anno – come nelle ultime passate edizioni – verrà nuovamente organizzato presso il parcheggio Torres e piazzale Candido. Le giostre per i più piccoli invece, come da tradizione, torneranno ad occupare l'area di piazza Basile. Focus speciale ovviamente sui parcheggi, che come detto dovranno cercare di sfoltire l'afflusso di vetture all'interno del centro abitato in special modo nelle giornate più ''calde'' della manifestazione.

Per tale ragione – come accennato dall'assessore Naimi – saranno gratuite da domenica 1 a martedì 3 maggio tutte le zone blu. In più, sempre nelle medesime giornate, sarà eccezionalmente consentito il parcheggio anche a piazza Ignazio Florio e al campo sportivo Conca D'Oro, opportunamente collegati continuativamente da un servizio navetta predisposto per l'occasione. Uno sforzo, quello che dovrà esser messo in campo tanto dalle forze di Polizia Municipale quanto da quelle delle associazioni di protezione civile, che potrà oltretutto contare sull'aiuto nella fase di gestione dei diversi eventi di un servizio di sicurezza non armata affidato alla ditta ''Metronotte d'Italia''. Quanto a quali saranno le vie cittadine per le quali sarà prevista l'interdizione al traffico, si attende l'apposita determina, la cui pubblicazione potrebbe probabilmente avvenire nei prossimi giorni.