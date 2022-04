Al via lunedì 2 maggio le opere di ripristino della SS 186

Lo rende noto in sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 26 aprile – Saranno realizzati lunedì 2 maggio i lavori di messa in sicurezza della strada statale 186 che collega Partinico a Monreale e ai paesi dell’hinterland. Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

Il primo cittadino, subito dopo la chiusura avvenuta la settimana scorsa, aveva avuto un incontro, assieme all’assessore alla Protezione Civile, Paola Naimi, con i vertici dell’Anas per la realizzazione dell’intervento per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e l’immediata apertura. Stamane Arcidiacono ha avuto la conferma che l’inizio dell’intervento da parte dell’Anas è stato programmato per lunedì 2 maggio. “Ringrazio i vertici dell’Anas – dichiara Arcidiacono –per avere subito accolto la mia richiesta di effettuare subito le opere di ripristino che consentiranno in tempi brevissimi la messa in sicurezza dell’importante arteria”.