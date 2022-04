Festa del Crocifisso, nuove regole alla circolazione per le quattro giornate

Ecco tutti i nuovi divieti e obblighi da rispettare dal 30 aprile al 4 maggio

MONREALE, 29 aprile – Misure certamente necessarie a permettere che tutto quanto il periodo di festa possa svolgersi nella maniera più ordinata possibile, anche e soprattutto per quanto concerne il piano traffico monrealese. Dopo le indicazioni sulle aree parcheggio, ecco come cambia il piano traffico, con nuovi obblighi e nuovi divieti.

E' stata pubblicata proprio oggi l'ordinanza del comandante della polizia municipale Luigi Marulli. Dunque, nel dettaglio, dalla mezzanotte del 30 aprile alla mezzanotte del 4 maggio è prevista l'istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione per tutta l'intera superficie di piazza Guglielmo II, via Dante e piazza Vittorio Emanuele, escluso il tratto compreso tra la via Veneziano e la via D'Acquisto. Pertanto il flusso veicolare in direzione della via Dante verrà dirottato per la via Salita Sant'Antonio, mentre quello proveniente dalla via Palermo e da via Umberto primo potrà proseguire per la via Venziano e la via D'Acquisto.

Non si potrà sostare nemmeno su tutta la superficie di Salita Collegiata, Largo Collegiata e via Umberto I, dalla via Salita San Gaetano fino all'intersezione con largo Vittorio Emanuele. Dalle ore 9 alla mezzanotte non si potrà poi circolare e sostare sulla via Venero, da piazza San Castrense fino alla via Garibaldi. Le vetture potranno proseguire verso la via Marconi. Quelle invece provenienti dalla via Archimede e dalla via Veneziano verranno indirizzate verso la via Novelli alta. Sempre nella medesima fascia oraria non si potrà percorrere né sostare nemmeno lungo il corso Pietro Novelli, dall'intersezione con largo Mario D'Aleo fino alla piazzetta Vaglica.

Per quanto riguarda la giornata clou dell'intera manifestazione, martedì 3 maggio, queste sono tutte quante le vie in cui è interdetto il transito e la sosta, con rimozione forzata, valevole dalle ore 15 alla mezzanotte e comunque fino al completo passaggio del Santissimo Crocifisso: via Umberto I, via Antonio Veneziano, via Francesco Testa (tra la via Veneziano e la via Novelli), via Pietro Novelli (su ambo i lati dalla via Veneziano fino all'Abbiviratoio), via Garibaldi, largo Padre Pio, Via Venero (dal Canale fino allo Spasimo), via D'Acquisto e via Palermo. Trasferita anche la fermata dei bus Ast, da via del Fante alla via Biagio Giordano, nell'area di fronte l'Istituto d'Arte. I taxi – per giorno 2 e 3 maggio – non potranno sostare nei consueti stalli della via D'Acquisto, ma oltre la via Arcivescovado, nelle aree ex capolinea Amat.

Infine, per la giornata del 4 maggio, in occasione della commemorazione del capitano Emanuele Basile, dalle ore 8 alle 14 non si potrà circolare e sostare in piazza Inghilleri, al Canale (largo D'Aleo) e nella via Archimede, nel tratto compreso tra la via Kennedy e piazza Inghilleri.