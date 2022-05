Coronavirus, sono 2.817 i nuovi casi in Sicilia

12 le vittime, un dato che porta il numero totale dei decessi a 10.599 unità

PALERMO, 1 maggio – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 2.817 i nuovi positivi al Covid emersi in Sicilia, a fronte di 23.420 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 12,02% mentre le vittime segnalate sono 12.

Il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 10.599 nella regione e quello dei guariti le 98.722 unità. Negli ospedali sono ricoverate 802 persone in degenza ordinaria e 46 in terapia intensiva, mentre le restanti 115.496 sono in isolamento domiciliare. A Messina i nuovi positivi sono 962, nel Palermitano 735, a Catania 693, 311 nel Trapanese, 295 a Siracusa, 269 nell'Agrigentino, 202 a Ragusa, 160 nel Nisseno e 25 a Enna.

A livello nazionale sono stati riscontrati 40.757 nuovi casi di coronavirus, 105 vittime e un'incidenza pari al 14,2%.