Situazione epidemiologica da Covid in Sicilia, 1.204 positivi e incidenza al 13%

Il numero degli attuali positivi si attesta a 116.343 unità, di cui quasi 900 ricoverati

PALERMO, 2 maggio – Risultano in sensibile calo i nuovi casi di positività al coronavirus (1.204 in più rispetto alla giornata precedente). I tamponi effettuati sono stati però soltanto 9.124, elemento che spiega l'aumento del tasso di positività al 13,1%.

In giornata odierna sono state riscontrate 6 vittime e 1.374 guarigioni e gli attuali positivi al Covid sono 116.343. Di questi, 850 sono ricoverati in degenza ordinaria e 46 in terapia intensiva; a livello provinciale i nuovi positivi emersi sono 334 a Palermo, 283 nel Messinese, 269 ad Agrigento, 264 nel Catanese, 149 a Trapani, 90 nel Nisseno, 75 a Ragusa, 62 nel Siracusano e 16 a Enna. In tutta la penisola sono stati registrati 18.896 nuovi contagi da Covid-19, 124 vittime e un'incidenza del 15,4%.