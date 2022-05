Curva epidemica da Covid, in Sicilia sono 3.131 i nuovi contagi

Il tasso di positività è calato al 13,1%. Si registrano venti nuove vittime

PALERMO, 4 maggio – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 3.131 nuovi casi di coronavirus e l'incidenza è calata dal 17,1% della giornata precedente al 13,1% odierno.

Le vittime sono state 20 mentre il numero dei guariti si attesta a 4.292 unità. Delle 116.194 persone attualmente affette dal Covid, 803 sono ricoverate in ospedale (rispettivamente, - 17 in degenza ordinaria e -3 in rianimazione). Per quanto riguarda la ripartizione provinciale dei nuovi positivi, Palermo ne conta 1.037, Catania 755, Messina 386, Trapani 372, Siracusa 353, Agrigento 325, Ragusa 262, Caltanissetta 202 e Enna 50. Nell'intera penisola sono emersi 47.039 positivi in più al Covid-19 (a fronte di 335.275 tamponi processati), 152 vittime e un'incidenza pari al 14%.