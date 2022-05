Aquino, guasto improvviso alla rete elettrica, diversi elettrodomestici in tilt

Il fatto accaduto dopo l’intervento programmato dall’Enel. Notevoli i danni

MONREALE, 19 maggio – Non sono ancora del tutto chiari i motivi per i quali oggi numerosi residenti della frazione di Aquino hanno subìto dei danni alle loro apparecchiature elettriche domestiche, che hanno smesso improvvisamente di funzionare.

È successo pomeriggio in una circoscritta zona della borgata, dove improvvisamente alcuni elettrodomestici si sono guastati mentre funzionavano regolarmente, alcune lampadine si sono fulminate di botto. Il tutto, fanno notare alcuni residenti, dopo che si erano conclusi alcuni lavori di manutenzione programmati dall’Enel per intervenire sulla rete elettrica. Non è escluso, sostengono sempre i residenti, che sia stata erogata una tensione maggiore di quella consentita, che ha determinato i guasti a catena.

Qualcuno degli abitanti si è riversato per le strade, per capire cosa fosse accaduto, poi qualcun altro ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti per effettuare anch’essi un sopralluogo. Timore, soprattutto, per qualche anziano sottoposto a delle terapie mediche domiciliari salvavita, che ha dovuto interrompere il trattamento, proprio a causa del guasto improvviso.

I tecnici dell’Enel sono intervenuti successivamente per rimediare, ripristinando la normale erogazione. Da domani, verosimilmente, comincerà la lunga trafila delle istanze di risarcimento, considerato che il guasto, come detto, ha determinato il guasto, in alcuni casi irreversibile, di diversi elettrodomestici.