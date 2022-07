Lutto al comune di Monreale: si è spenta Luisa Tora

È stata sconfitta da una lunga malattia. Aveva 59 anni

MONREALE, 27 luglio – Lutto al Comune di Monreale: si è spenta oggi, all’età di soli 59 anni, Luisa Tora, dipendente comunale, ente nel quale ha lavorato prima come impiegata dell’asilo nido di via Venero, quindi come ausiliaria del traffico.

Luisa Tora per lungo tempo ha lottato caparbiamente contro una brutta malattia, che sembrava essere stata sconfitta, ma che poi, purtroppo, improvvisamente è ricomparsa ad ha presentato il conto. È stata una persona molto nota a Monreale, sia per via del suo lavoro, che per quello del marito, Nino Intravaia, insegnante della scuola Morvillo. Da un po’ di tempo, proprio assieme al marito, aveva contribuito ad avviare l’attività commerciale dei figli, gestori di un panificio in via della Repubblica.

Chi l’ha conosciuta ne parla come di una persona affabile e gentile, con un sorriso dolce ed accattivante, dedita al lavoro ed alla famiglia.

Alla famiglia Tora-Intravaia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.