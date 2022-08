Monreale, perla mediterranea: da domani uno spot sulle reti Mediaset

15 secondi per promuovere le bellezze artistiche della nostra città

MONREALE, 13 agosto – Una promozione turistica inedita, almeno per il nostro comune. È quella che l’amministrazione ha deciso di proporre, lanciando l’immagine di Monreale e delle sue bellezze arabo normanne sulle reti televisive Mediaset.

A partire da domani, infatti, su Canale 5, Rete 4 e Italia 1, andrà in onda uno spot che mette in rilievo le meraviglie monumentali della cittadina normanna, come è noto, dal 2015 entrate a far parte del patrimonio dell’Unesco.

A percorrere questa strada è stata l’amministrazione comunale, fra le pochissime in tutta Italia (c’è anche Chianciano Terme, ndr) che ha contattato i vertici Mediaset, lanciando questa idea che da domani, come detto, diventerà realtà.

Durante i 15 secondi dello spot i telespettatori potranno ammirare i monumenti che il mondo ci invidia, a cominciare dal Cristo Pantocratore. A fornire il “materiale” è stato proprio il comune il cui bagaglio di immagini comprende quelle realizzate dal fotografo Pippo Giurintano.

“Per noi è motivo d’orgoglio – fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono a Monreale News – vedere che le immagini del nostro territorio vengono proiettate su reti nazionali e questo perché l’amministrazione ha deciso di far affacciare il nostro comune su un palcoscenico differente per tentare di coinvolgere e raggiungere più persone possibile e dire: guardate, c’è Monreale che è una perla rara nell’area mediterranea”.