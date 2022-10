Francesco Fragale nominato segretario della Città metropolitana di Palermo

Lascerà a gennaio la segreteria comunale di Monreale

PALERMO, 13 ottobre – È arrivato ieri il decreto del sindaco metropolitano Roberto Lagalla con cui si nomina Francesco Fragale, attuale segretario comunale di Monreale, nuovo segretario della Città metropolitana di Palermo.

L’incarico avrà decorrenza da gennaio 2023, consentendo a Fragale di continuare a svolgere il suo ruolo a Monreale fino a dicembre. Dal 1 gennaio, dunque, lascerà Monreale definitivamente per trasferirsi a Palazzo Comitini.

Al sindaco Alberto Arcidiacono toccherà adesso mettere in moto la macchina organizzativa per le procedure volte all’individuazione del successore di Fragale per il massimo ruolo di vertice della burocrazia comunale monrealese.