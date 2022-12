Monreale, una macchina prende fuoco in via Archimede, il bidello spegne le fiamme

E' successo ieri pomeriggio davanti la scuola Pietro Novelli

MONREALE, 2 dicembre – Si sono vissuti momenti di paura ieri pomeriggio in via Archimede, a Monreale, nei pressi della scuola Pietro Novelli, dove una macchina improvvisamente è stata avvolta dalle fiamme.

E' successo tutto intorno alle 15,30, quando una Fiat Punto, guidata da una donna, in batter d'occhio ha preso fuoco al centro della carreggiata, scatenando il panico, tanto dell'automobilista, quanto delle altre persone presenti. Ci sono voluti tutto il sangue freddo e tutta la prontezza di spirito di Salvatore Lena, collaboratore scolastico della Novelli, ben coadiuvato dal collega Gaetano Arcoleo, per combattere le fiamme, che si era sprigionate e stavano irrimediabilmente danneggiato la vettura. E' stato necessario l'utilizzo degli estintori in dotazione alla scuola, per avere ragione del rogo.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri, per le consuete operazioni di bonifica e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza, dopo una buona mezzora di trambusto.