Parcheggio Candido, quelle auto in sosta che impediscono l'ingresso dalla Circonvallazione

Ad essere svantaggiati soprattutto i mezzi di soccorso, che non possono accedere all'area

MONREALE, 22 marzo – Quella, per quanto malmessa, è una strada e non una piazzola per parcheggiare. Peccato che siano in tanti a dimenticarselo. Un particolare apparentemente insignificante, ma invece, di non secondaria importanza.

Succede al parcheggio Candido, quello che i monrealesi sanno essere ubicato poco prima del semaforo posto all'incrocio tra la via Venero e la Circonvallazione, dove esiste una piccola rampa che proprio dalla Circonvallazione consente l'ingresso nell'area e che serve per evitare un inutile ingresso nel centro abitato per parcheggiare le auto. La rampa, però, come sostengono i residenti, serve soprattutto per i mezzi di soccorso, quelli dei vigili del fuoco o del 118 che siano, che devono arrivare alle “case popolari” per necessità.

Con le auto parcheggiate, proprio sulla traiettoria, però, cosa che avviene molto spesso, l'accesso viene impedito e i mezzi sono costretti ad un lungo giro per poter arrivare a destinazione.

“Abbiamo segnalato la problematica all'amministrazione comunale – ci fa sapere una nostra lettrice che ha segnalato il disagio – ma la situazione non è cambiata e per accedere al parcheggio Candido siamo costretti a cambiare percorso. Discorso diverso per i mezzi di soccorso, che anno bisogno di individuare gli itinerari più brevi per arrivare a destinazione e che, invece, con le auto parcheggiate sulla rampa, sono costretti a perdere quel tempo che può essere fatale. Chiediamo provvedimenti efficaci”.

La rampa, tra l'altro, come testimonia la nostra foto, è messa davvero male e per percorrerla bisogna fare molta attenzione se non si vuole danneggiare l'automobile. La situazione dovrebbe migliorare non appena (speriamo presto) inizieranno i lavori di riqualificazione dell'intera area che dovrebbero rendere il parcheggio più ampio e soprattutto più funzionale.