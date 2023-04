Il poliambulatorio di contrada Cirba tornerà a funzionare regolarmente

Efficaci le interlocuzioni con l’Asp di Palermo. I disagi sembrano essere alle spalle

MONREALE, 8 aprile – Sono state ripristinate le attività del poliambulatorio di contrada Cirba a Monreale, che così potrà ed erogare le prestazioni che forniva e potrà a svolgere l’importante servizio sul territorio, evitando faticosi spostamenti nel capoluogo, soprattutto per i cittadini appartenenti alle fasce più deboli.

Hanno funzionato, quindi, le interlocuzioni con i vertici del’Asp di Palermo, intervenuti per porre a fine ad una questione che tanto aveva fatto dibattere in città, ma soprattutto tanti disagi aveva creato all’utenza.

“Siamo soddisfatti – afferma il sindaco, Alberto Arcidiacono - di poter comunicare questa bella notizia alla cittadinanza e soprattutto agli anziani e alle famiglie che potranno beneficiare di questo presidio dove opera personale medico e paramedico specializzato”.

“Promessa mantenuta – aggiunge il deputato regionale, marco Intravaia, parlando del poliambulatorio che porta il nome del padre, vittima di Nassiriya – Così come anticipato nelle scorse settimane, il trasferimento sarebbe stato temporaneo e i disagi per i monrealesi sono stati risolti nel più breve tempo possibile. Venuto a conoscenza del problema, ho subito avviato un’interlocuzione con il direttore dell’Asp 6 Daniela Faraoni e ho presentato un’interrogazione parlamentare all’assessore alla Sanità Volo. Sono contento che alla vigilia di Pasqua sia attivata questa bella sorpresa per i monrealesi”.