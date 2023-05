Premiato il pioppese Gabriele Di Cristina, trionfatore in Coppa del Mondo di sollevamento pesi

La cerimonia oggi in aula consiliare, alla presenza delle autorità

MONREALE, 13 maggio – La gratitudine e l’incoraggiamento del comune di Monreale a Gabriele Di Cristina, l’atleta paralimpico che a soli 16 anni ha trionfato nella gara di Coppa del Mondo di sollevamento pesi, che si è disputata nei giorni scorsi a Tbilisi, la capitale della Georgia.

La cerimonia di consegna del riconoscimento della municipalità monrealese si è svolta stamattina in aula consiliare alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore allo Sport, Letizia Sardisco, del presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia, dell’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Lo Verso, dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto, del consigliere comunale (anch’egli pioppese), Pippo Lo Coco e del consulente Salvo Giangreco.

Un gesto, quello odierno, piccolo, ma significativo che testimonia come il comune tenga d’occhio i propri atleti e, più in generale, coloro che con il loro impegno quotidiano e con la loro passione tengono alto il nome della cittadina in giro per il mondo.

Va ricordato che Di Cristina, che gareggia per la Iron Fit di Palermo ed è allenato da Marco Radicello, alla sua prima gara internazionale, ha conquistato due titoli nella categoria 49 chilogrammi, sbaragliando la concorrenza, a cominciare dal kazako Albalawi. Il pioppese si è imposto alzando dalla panca 66 chili, uno in più del rivale. Con questa misura Di Cristina si è assicurato anche il titolo under 17.