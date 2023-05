Associazione 3 maggio monrealese, ecco il rendiconto della festa edizione 2023

Tutte le cifre, voce per voce, nel rispetto della trasparenza

MONREALE, 28 maggio – Messa in archivio l’edizione 2023 della festa del Santissimo Crocifisso, per l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, che si occupa dell’organizzazione di diverse manifestazioni ludiche e folkloristiche, è il momento, così come fa ogni anno, di presentare il rendiconto economico delle iniziative.

L’associazione presieduta da Totò Modica anche quest’anno si è fatta carico di effettuare la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione di tutte quelle azioni che hanno contribuito a rendere particolarmente gradevole l’edizione di quest’anno.

Prima della festa, Modica aveva annunciato che sarebbe stata opportuna conoscenza dei conti a tutta la cittadinanza, nel rispetto di quel principio di trasparenza che ha sempre contraddistinto l’agire dell’associazione.

La raccolta in totale ha fruttato la somma di 19.135,50 euro (suddivisi tra 16.725 raccolti con i blocchetti per i quali è stata rilasciata a tutti i contribuenti regolare ricevuta, 360 euro provenienti da bonifici bancari e 2.050,50, raccolti durante la processione per i quali è stato stilato, come sempre, apposito verbale).

A queste cifre vanno aggiunti gli 11.372,64 euro appartenenti al fondo cassa residuo dell’edizione 2022. Ne consegue, pertanto, che l’associazione aveva a disposizione 30.508,14 euro.

Sul fronte spese, invece, troviamo le voci come di seguito specificato: 215,75 euro di spese bancarie, 134,20 alla tipografia Fiorello di Partinico, 1.700 euro peri tamburi di Gaetano La Licata che si sono esibiti durante i tre giorni della festa. 10.000 euro sono stati spesi per i giochi di fuoco (le alborate dei tre giorni della festa e quelli dell’abbeveratoio, delle ex “Case di legno”, dello Spasimo e di piazza Vittorio Emanuele). Per gli addobbi floreali, quindi, sono stati impiegati 3.070 euro che sono serviti per la ruota con orchidee, mille rose e mille garofani, l’adobbo all’altare, il mazzo di rose per l’omaggio floreale e il cuscino commemorativo dell’assessore Geppino Pupella.

300 euro sono stati donati al santuario della Collegiata, 91,80 euro è costato il servizio di stampa delle locandine e la cartoleria forniti da “Le matite di Ciò Ciò”. Con 274,60 sono state pagate le colazioni degli addetti alle luminarie, mentre con 2.500 euro è stato pagato lo spettacolo di piazza Guglielmo del 28 aprile.

Alla luce di queste voci, si arriva alla conclusione che il totale delle spese è stato di 18.286,35 euro. Cifra che determina un fondo cassa, aggiornato alla data odierna, di 12,221,79 euro che serviranno per le iniziative future.

“A nome di tutta l’associazione – afferma il presidente Modica – sento il dovere di effettuare i doverosi ringraziamenti a tutti per la riuscita dell’edizione numero 397 della festa del Santissimo Crocifisso. Per aver fornito il proprio contributo economico ringrazio la popolazione monrealese, i commercianti e le frazioni di Pioppo, San Martino delle Scale, Aquino, il mercato ortofrutticolo di Palermo, nella persona di Filippo Porpora, consigliere dell’associazione dei grossisti del mercato ortofrutticolo.

Per la fattiva collaborazione, ringrazio inoltre, l’amministrazione comunale, l’Arma dei carabinieri di Monreale, la Polizia Municipale, tutti i componenti e i collaboratori del comitato, la Protezione Civile comunale e la associazioni di volontariato, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Confraternita del Santissimo Crocifisso, la Fondazione Greco Carlino, nella persona dell’avvocato Rosaria Messina, gli operai del Comune, la ditta Ecolandia, la ditta Alimentari Ferraro, per aver fornito il ristoro al comitato e alla banda Guglielmo II. Ringrazio, infine, di cuore Giuseppe Sampino per l'addobbo dei tuselli alla Collegiata.