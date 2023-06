San Martino delle Scale, divampa incendio in un appartamento, un anziano muore intossicato

E' successo in via dei Frati Minori, dalle parti di Boccadifalco

MONREALE, 12 giugno – Un uomo è morto oggi a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, a causa di un incendio divampato all'interno di un’abitazione in via dei Frati Minori.

A causare il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un banale incidente domestico, che avrebbe dato il via all'incendio. L'uomo, Vincenzo Cannarozzo, 78 anni, non avrebbe fatto in tempo a lasciare l'abitazione, probabilmente a causa dell'età o forse perchè ancora a letto, inalando una grossa quantità di fumo che gli è stata fatale. I vigili del fuoco, allertati dai vicini, sono intervenuti con prontezza, affidando, tra l'altro l'anziano alle cure dei sanitari del 118. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare e poco dopo è avvenuto il decesso.

Sul posto si sono portati pure i carabinieri che indagano sulle cause del rogo, in attesa che il medico legale, si pronunci sulle cause del decesso, decidendo se proseguire le indagini o restituire il corpo ai familiari.