Paura nel pomeriggio a Monreale per un incendio in via Pietro Novelli

Intervento massiccio di tanti addetti ai lavori per domare il rogo

MONREALE, 23 luglio – Tornano a colpire quelli che spesso vengono definiti “piromani”, ma che altro non sono, se non criminali. È divampato oggi pomeriggio, intorno alle 14,30 un incendio nella parte alta di via Pietro Novelli, che ha richiesto un grande lavoro di tanti addetti ai lavori perché fosse domato.

Il rogo si è diretto poi nella zona di via Esterna San Nicola e si sarebbe propagato ulteriormente se non ci fosse stato l’intervento provvidenziale di diverse squadre di addetti che hanno operato alacremente per avere ragione della fiamme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Overland, della Protezione civile regionale, i Vigili del Fuoco, la Forestale, la Protezione Civile del Comune, l’associazione Le Ali che collabora con Overland.

Intorno alle 18, grazie anche al ricorso ad alcuni lanci con l’elicottero, l’incendio poteva essere domato. Resta sempre alta la guardia, però, soprattutto in presenza di queste altissime temperature, del personale impegnato nel servizio di contrasto agli incendi.