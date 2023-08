Principio di incendio in via Linea Ferrata, immediati i soccorsi

Le fiamme minacciavano alcune abitazioni

MONREALE, 11 agosto – Un principio di incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Monreale, in via Linea Ferrata. Fortunatamente, però il tempestivo intervento degli addetti ai lavor ha fatto sì che le fiamme si propagassero pericolosamente.

Il rogo, infatti, è stato avvistato in tempo dalla squadra di Protezione Civile comunale in servizio di ronda nel territorio. A quel punto sono stati contattati con immediatezza gli operatori della Overland e sono partiti i soccorsi immediati. Le fiamme minacciavano diverse abitazioni. Qualche difficoltà logistica, poi, però, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, con i ringraziamenti dei residenti per la tempestività messa in campo.