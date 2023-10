Incendio: in via Valanghe famiglie sfollate, case minacciate

Incendio: in via Valanghe famiglie sfollate, case minacciate

Bruciata una macchina, due cani sono morti carbonizzati

MONREALE, 20 ottobre – Sono ingenti i danni causati dall'incendio divampato stamattina in via Valanghe, via Fontana del Lupo e via Timpone, in territorio di Monreale. Le fiamme, spinte dal forte vento di scirocco, infatti, hanno aggredito alcune zone abitate.

Quattro famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case, per mettersi in salvo. Una macchina è andata bruciata. Purtroppo due cani, che erano chiusi nel loro recinto, sono morti, aggrediti dal rogo.

Sul posto continuano i soccorsi messi in atto da tutti gli addetti ai lavori, coordinati dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, presente anch'egli sul luogo dell'incendio.

Purtroppo le condizioni climatiche e le raffiche di vento agevolano il propagarsi delle fiamme, che – ci vuol poco a capirlo, hanno avuto origine, con ogni probabilità, dalla mano scellerata dell'uomo.