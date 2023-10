Fuoco nel territorio di Monreale: brucia la zona di via Fontana del Lupo

Le fiamme hanno aggredito un'area vicina al confine con il comune di Altofonte

MONREALE, 20 ottobre – Come volevano facili previsioni, purtroppo, con il permanere di temperature così alte, accompagnate dalle forti raffiche di scirocco, torna l'incubo incendi anche nel territorio di Monreale.

Un rogo di grosse dimensioni, di probabile origine dolosa, è divampato nella zona di via Fontana del Lupo, via Timpone e via Valanghe, ubicata nell'area che fa da cerniera con iul comune di Altofonte.

Il fronte smbra purtroppo abbastanza esteso, tanto che è ingente il dispiegamento di forze allertato per fare fronte alle fiamme. Sul posto, infatti, sono accorsi gli uomini della Protezione civile del comune, quelli della Forestale, dell'Evergreen, dell'Overland. Chiamato pure un elicottero per aggredire il rogo dall'alto. In arrivo pure i vigili del fuoco, considerato che nella zona insistono diverse abitazioni.