Un campetto negli spazi esterni della Morvillo, parte il progetto

Sarà realizzato nella parte “a monte” della scuola

MONREALE, 3 agosto – Aumentare la dotazione di spazi da destinare alle attività sportive non soltanto della comunità scolastica, ma anche di quella cittadina.

Questo il senso del progetto, già partito, di realizzare di un campetto da gioco negli spazi esterni della scuola Morvillo. L’iter è già stato avviato, tanto che il comune ha individuato nell’ingegnere Simona Russo la progettista e nel geometra Giuseppe Sala il Rup.

Il campetto verrà realizzato negli spazi esterni “a monte” del plesso scolastico, attualmente inutilizzati e prevede la sistemazione dell’area, che è dotata di accesso indipendente e sarà riqualificata.

L’area sarà resa indipendente da quella “a valle”, in modo che le attività ludiche non interferiscono con quelle didattiche.

Le lavorazioni previste nel progetto consistono, fondamentalmente, nella realizzazione di un campetto sportivo di 16 per 8 metri,00 m, con la sistemazione del sottofondo, con una pavimentazione ammortizzante costituita da due strati e di cui quello di calpestio in erba sintetica. Il campetto sarà dotato, inoltre, di barriere paracolpi in tavolato o in pannelli e rete parapalloni sostenuta da pali metallici ogni due metri.

L’importo complessivo dei lavori è di poco superiore ai 56 mila euro. Si tratta di fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.