Turismo a Monreale alla prova di accoglienza e vivibilità

Necessaria più facilità per i turisti nel trovare informazioni e vivacità attrattiva durante il giorno

MONREALE, 14 agosto –È fuor di dubbio che Monreale possieda un patrimonio monumentale unico al mondo riconosciuto dall’UNESCO bene dell’umanità. Questo motivo attrae ogni anno tantissimi visitatori all’interno del nostro duomo e ciò dovrebbe costituire un volano per lo sviluppo socio-economico del territorio comunale.

Purtroppo ancora non è pienamente così, come dimostra anche questa estate nella quale prevale ancora il cosiddetto turismo mordi-e-fuggi con tanti turisti che oltre a una visita fugace o un soggiorno di poche notti, magari pernottano in altre mete turistiche e vanno via dalla città subito dopo aver visitato duomo e chiostro. Rispetto a ciò, come è stato raccontato dal nostro quotidiano nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha promosso nei giorni scorsi un momento di confronto con commercianti e artigiani per l’avvio di nuove politiche turistiche e di sviluppo del territorio, con una serie di proposte e suggerimenti che nelle prossime settimane saranno sicuramente presi in considerazione per cercare di migliorare la situazione.

Di fronte a tutto ciò, sarà sicuramente importante rilanciare due azioni essenziali che potrebbero già dare nuova linfa al contesto turistico territoriale: rafforzamento della facilità per i turisti nel trovare informazioni implementando i servizi di informazione al turista e vivacità estiva nella città anche di giorno, migliorando la vivibilità attorno ai luoghi principali percorsi dai turisti. Da sempre, infatti, fattori determinanti a livello turistico per promuovere il settore commerciale attorno ad esso gravitante sono l’accoglienza, la sicurezza negli spostamenti e la facilità di trovare informazioni.

A ciò si aggiunga la necessità di una vivacità che non sia solo serale, ma presente durante tutto il giorno, promuovendo anche percorsi turistici complementari a quelli già esistenti. È indubbio il contributo che la cattedrale di Monreale ha da sempre dato al turismo cittadino, investire maggiormente sul brand turistico locale e sulla personalità della città può fare la differenza.