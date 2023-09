Monreale, ruba ad un negozio cinese in via Venero e scappa senza pagare

Una donna protagonista del furto: indagano i carabinieri

MONREALE, 8 settembre – Qualche attimo di trambusto stamattina via Venero, nella zona dei “Portici”, dove è stato messo a segno un furto presso un esercizio commerciale di articoli per la casa gestito da immigrati cinesi.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 9, quando il negozio aveva aperto da poco, una donna della quale, al momento, non si conoscono le generalità, avrebbe riempito il carrello di roba, che sembrava voler regolarmente acquistare, facendosi aiutare, tra l’altro, a caricare la roba nella propria vettura dalla titolare dell’esercizio. Poi, però, al momento di pagare, si sarebbe infilata in macchina e si sarebbe dileguata rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La titolare del negozio avrebbe rincorso la donna per farsi pagare, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monreale per le indagini di rito.