Zone blu e bagni pubblici: ecco quanto si pagherà

Il Comune fissa le tariffe per tutte le tipologie di mezzi

MONREALE, 19 settembre – Entrano in vigore, in virtù della delibera di giunta di qualche giorno fa, le tariffe che il comune applicherà agli utenti per consentire il parcheggio delle cosiddette “zone blu” e per l'utilizzo dei bagni pubblici nell'area monumentale della città.

La zona più cara per parcheggiare la propria vettura è quella della cosiddetta “Zona A”, di via Benedetto D'Acquisto e via Cappuccini, in pratica quelle più a ridosso del duomo e delle piazze principali, dove la tariffa (dalle 8 alle 20, compreso festivi e prefestivi) è di un euro per ciascuna ora di sosta o frazione di essa. Tre euro, invece, per la sosta dei mezzi fino a 9 posti (in pratica furgoncini e pulmini).

Nella “Zona B”, invece, costituita da via Venero, piazza Basile, via De Gasperi, via Kennedy, piazza Fedele e piazza Inghilleri. In queste zone perchè parcheggiare la propria vettura (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, escluso festivi e prefestivi) occorreranno 50 centesimi per ciascuna ora (o frazione di essa).

Discorso diverso per il parcheggio Torres (chiamato “Zona C”), dove le tariffe saranno più care: due euro l'ora per le vetture, quattro euro per i pulmini da 9 posti, dalle 8 alle 20, compresi festivi e prefestivi.

La delibera, inoltre fissa le tariffe pure per i bus che potranno sostare in via Florio, via Strada Ferrata e al parcheggio Torres. 40 euro al giorno aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate. Occorreranno, invece, 80 euro giornalieri per autobus, autotreni o filobus, per una capienza di oltre otto posti a sedere escludendo il sedile del conducente, ed infine, avere una massa massima superiore a 5 tonnellate.

Previste tariffe agevolate del 50% rispetto alla tariffa ordinaria per l'accesso e la sosta dei pullman dalle ore 10 con uscita dopo le ore 16. La tariffa agevolata vale pure per i pullman che arrivano a Monreale per partecipare ad eventi patrocinati dal comune di Monreale e muniti di accrediti.

Capitolo bagni.

Per fare pipì occorrerà un euro a persona nei bagni dell'antivilla comunale e del parcheggio Torres. Per i bagni di quest'ultimo sito, è prevista la gratuità per chi è munito di ticket parcheggio.

E sempre per quel che riguarda il parcheggio Torres, la delibera prevede le tariffe pure per la sosta notturna (non custodita). Occorreranno tre euro per le auto, dieci per i camper e due per le moto.

Previste, per questa tipologia di sosta delle tariffe per abbonamento mensile al parcheggio Torres rispettivamente da 20 e 40 euro (pulmini).