Tantissima gente oggi alle esequie di Carlo Giannetto

La comunità sportiva monrealese ha voluto salutare il tecnico per l’ultima volta

MONREALE, 6 ottobre – Un pallone da volley accanto alla bara, il gruppo compatto di ragazzi con i colori sociali della Gi.Ca. e tanti occhi gonfi. È cominciata così la funzione religiosa con la quale si sono svolte le esequie di Carlo Giannetto.

In una chiesa di Santa Teresa piena di gente, il sacerdote, don Innocenzo Bellante, ha presieduto la celebrazione dell’ex insegnante di Educazione Fisica, nonché tecnico di pallavolo, scomparso mercoledì all’età di 77 anni.

Don Innocenzo ha tracciato un breve profilo di Carlo Giannetto, ricordando il suo amore per lo sport, per l’aggregazione che esso favorisce soprattutto tra i giovani, invitando la famiglia alla preghiera ed alla speranza.

Alla celebrazione hanno preso parte tantissimi tra giocatori attuali ed ex, che hanno vissuto la loro esperienza pallavolistica al fianco del coach, che per circa mezzo secolo è stato protagonista della disciplina in Sicilia.

L’amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono, della giunta al completo. Il Consiglio comunale, invece, dal presidente Marco Intravaia. Presente pure l’Arma dei carabinieri di Monreale, nella persona del comandante di Stazione, Antonio La Rocca.

Al termine della funzione particolarmente toccanti i messaggi letti dai quattro nipoti e dai figli Rosanna e Ninni. Al momento dell’uscita del feretro dalla chiesa un lungo e scrosciante applauso ha salutato Carlo Giannetto per l’ultima volta.