2 novembre, frutta Martorana dall'Auser agli anziani della casa di riposo Benedetto Balsamo

Iniziative simili saranno realizzate nel periodo natalizio

MONREALE, 2 novembre – Una mattina all'insegna della tradizione e della vicinanza quella che visto protagonisti oggi alcuni alcuni soci volontari dell’Auser Circolo Biagio Giordano di Monreale.

Biagio Cigno, Concepita Bondì, Angela Rizzuto, Vincenzo Barba, con il loro presidente Luigi Mazzola, infatti, si sono recati presso la casa di riposo “Benedetto Balsamo” per donare agli ospiti della struttura, nella ricorrenza della celebrazione dei morti, alcuni prodotti di martorana realizzati dagli stessi soci nelle giornate precedenti.

Lo scopo principale era quello di non fare sentire soli gli anziani in questa ricorrenza ed allietarli con quelle tipicità che ricordano la propria infanzia. Scopo ampiamente raggiunto in quanto gli ospiti hanno accolto favorevolmente i dolci frutti.

Con la direzione, referente Veronica Intravaia, è stata raggiunta, inoltre, un’intesa al fine di intrattenere gli ospiti della struttura, durante le festività natalizie, unitamente ad altre associazioni del territorio, con delle manifestazioni che possano rendere il loro soggiorno più gradevole.”Gli anziani, - afferma Biagio Cigno – sono una risorsa da non dispendere e soprattutto da non dimenticare ed abbandonare a se stessi”.