Musica, tradizione e solidarietà: ecco il programma del Natale a Monreale

Spicca la riapertura del cinema Imperia. Ci saranno i "Neri per caso" e i "Quaranta che ballano 90"

MONREALE, 7 dicembre – Le luminarie, i colori delle vetrine, elfi e babbo Natale, musica e addobbi natalizi e una grande sorpresa a ridosso del Natale: il 22 dicembre sarà inaugurato il Cineteatro Imperia. Tutto è pronto per le festività natalizie.

Oggi pomeriggio, nella biblioteca Santa Caterina, è stato presentato dal sindaco Alberto Arcidiacono, dal presidente del consiglio Marco Intravaia e dagli assessori Giuseppe Di Verde, Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco il programma delle attività natalizie che prenderanno il via stasera con l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale, in piazza Guglielmo. Gli eventi, che si concluderanno per l'Epifania con la calata della Befana dalla cattedrale, sono stati finanziati per gran parte dalla regione siciliana con fondi Spettacolo e Turismo, dal comune di Monreale e da alcuni sponsor privati per un importo di circa 180 mila euro.

Il programma spazia dalla solidarietà allo sport, includendo anche le attività delle associazioni locali e della neo consulta giovanile, coinvolte nella realizzazione del cartellone.

Sono tre gli elementi che contraddistinguono il fitto cartellone: la tradizione, l’allestimento e lo spirito di vivere la città. Anche se la grande novità è la riapertura, dopo 30 anni, del Cineteatro Imperia che si annuncia con un effetto scenografico davvero impattante e capace di offrire un’emozione magica.

Sarà un Natale all’insegna della qualità della proposta culturale: concerti Gospel in chiesa, si esibiranno la Women Orchesta e I “Neri per caso”. A ridosso del Capodanno, poi, si tornerà a ballare in piazza con I “Quaranta che ballano 90” con la partecipazione del Circo Nero. Non mancheranno le mostre: sarà esposto il Presepe dei borghi. Per le vie della città si respirerà l'atmosfera natalizia grazie agli zampognari e anche alla manifestazione "Natale in vetrina", oltre 40 attività hanno addobbato i loro negozi. Sono ancora tante le iniziative in programma pensate anche per i più piccoli.

Eventi voluti e realizzati per coinvolgere le famiglie e quanti vorranno trascorrere parte delle festività a Monreale. Vestiranno a festa anche le frazioni: a Pioppo si svolgerà la fiera di Natale, mentre ad Aquino sarà allestito il villaggio di Babbo Natale.

"Un calendario a cui abbiamo lavorato tanto - commenta il sindaco Alberto Arcidiacono - cercando di assecondare i gusti di tutti. Abbiamo dato qualche buon motivo per uscire da casa. Vorremmo che ci sia uno spirito natalizio e che questo sia un momento per far tornare i monrealesi, e non solo, a vivere la nostra città. Monreale ha un volto differente e questo ci viene riconosciuto anche da fuori".

"Si punta alla qualità degli eventi- dichiara il presidente del consiglio Marco Intravaia - fondamentale è stato il contributo ricevuto dalla regione siciliana che ancora una volta dimostra di essere vicina alla nostra città". Gli fa eco l'assessore al Turismo Fabrizio Lo Verso: "Le forze economiche del nostro bilancio non ci avrebbero permesso grandi eventi, poi sono arrivati i fondi regionali che permetteranno un cartellone di una durata di trenta giorni. Dietro questo cartellone c'è il contributo di tante persone".

Un fitto programma pensato soprattutto per i bambini e le bambine aggiunge l'assessore Letizia Sardisco: "Abbiamo cercato di dare attenzione ai più piccoli riportando gli artisti di strada e la calata della Befana che faremo in collaborazione con il Soccorso Alpino. Tra le iniziative torna anche Stranatale kids, una camminata ludico-sportiva".