I ''Neri per caso'' incantano piazza Guglielmo

Applauditissimo concerto ieri sera della band salernitana che canta “a cappella”

MONREALE, 28 dicembre – Il parere è stato unanime: i “Neri per caso” sono andati ben aldilà delle più rosee aspettative e il pubblico di piazza Guglielmo è rimasto incantato, tributando alla band salernitana applausi meritatissimi.

Che fossero bravi non era certamente una novità e non era nemmeno in discussione. Così come che avessero grandi capacità di coinvolgere il pubblico. L'esibizione monrealese, però, ha davvero toccato punti di assoluta eccellenza. E così si è trasformato in un grande successo il concerto organizzato dall'amministrazione comunale, forse l'appuntamento di punta del ricco cartellone del Natale 2023.

I Neri per caso, che, come sanno coloro che li seguono dal lontano 1995, cantano a cappella, vale a dire senza l'ausilio degli strumenti musicali, ma sostituendoli con la loro voce e con i loro controcanti, sul palco monrealese hanno proposto il loro repertorio arricchendolo di numerose cover, che con il loro stile hanno saputo rendere davvero piacevoli ed emozionanti.

La loro scaletta ha svariato molto, vedendoli interpreti di Englishman in New York (Sting), una ricca Christmas carols: Down by the riverside, Adeste fideles, Happy Christmas (war is over), Jingle bells, Oh happy day!, Let it snow!, Last Christmas. Spazio pure per Give peace a chance (John Lennon), All you need is love (the Beatles), A mano a mano (Rino Gaetano), Via con me (Paolo Conte), Le ragazze, Donne (Zucchero), A città 'e Pullecenella, Bella d'estate (Mango), I love you baby (feat. Jovanotti), Guantanamera, La vida es un Carnaval, Centro di gravità permanente (Battiato), Sentimento Pentimento, La notte dei desideri.

Contentissimo il pubblico, all'inizio per la verità non numerosissimo, poi però impinguato da una presenza crescente, che non ha lesinato applausi alla band, tornando a casa soddisfatto per la bella performance.